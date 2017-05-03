Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Trampolin Türkiye Şampiyonası önceki gün Konya’da yapıldı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonunda yapılan Trampolin Türkiye Şampiyonasında 18 Kulüpten 151 sporcu mücadele etti.

Yarışmalar sonucunda; Küçük Kızlar takım sıralamasında 1.Samsun Gençlikspor Kulübü, 2.Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü, 3.Çankırı Demir Cimnastik Spor Kulübü, 4.İzmİr Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oldu. Erkeklerde ise 1.Mersin Bolkar Cimnastik Spor Kulübü, 2.Bolu Cimnastik Spor Kulübü, 3.Çankırı Karatekin Üniversitesi Spor Kulübü, 4.Konya Gençlikspor Kulübü oldu. Küçük Kızlarda 1.Ecem Nisa Esen (Samsun GHSİM), 2.Hatice Elif Buğdaycı (Konya Selçuklu Bld), 3.Esma Kaya (Konya Selçuklu Bld), Küçük Erkeklerde ise 1.Muhammed Budak (Mersin Bolkar CSK), 2.Fahreddin Duman (Bolu CSK), 3.Emir Öztürk (Bolu CSK) oldu.