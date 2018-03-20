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20 Mart 2018 Salı
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    • Cimnastikte kazananlar belli oldu

    Okul Sporları Artistik Cimnastik Grup Müsabakaları16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Bolu’da düzenlendi.

    20 Mart 2018 Salı 14:25
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    Cimnastikte kazananlar belli oldu
    Haber: Esra Öztürk

    16-18 Mart 2018 tarihleri arasında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Artistik Cimnastik Grup Müsabakaları Bolu’Dagerçekleştiridi. İlimizde düzenlenen Okul Sporları Artistik Cimnastik Grup Müsabakalarına erkeklerde 19 takım 192 sporcu ve kızlarda 67 takım 477 sporcu ile toplamda 669 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar şu şekilde;

    Küçük Erkek Artistik Cimnastik Takımlarında;

    1. Bolu 50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu,

    2. Kocaeli Körfez Özel Körfezim Ortaokulu,

    3. İstanbul Pendik Atatürk Ortaokulu,

    Minik Erkek Artistik Cimnastik Takımlarında;

    1. İstanbul Kadıköy Cenap Şahabettin İlkokulu,

    2. Konya Selçuklu Abidin Saniye Erçal İlkokulu,

    3. İstanbul Sarıyer İstek Özel Kemal Atatürk İlkokulu,

    Küçük Kızlar Artistik Cimnastik Takımlarında;

    1. İstanbul Çekmeköy Özel Alev Ortaokulu,

    2. İstanbul Tuzla Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Ortaokulu,

    3. Aydın Söke Feleksan Fırat Ortaokulu,

    Minik Kızlar Artistik Cimnastik Takımlarında;

    1. Çankırı Mehmetçik İlkokulu,

    2. Balıkesir Edremit Salih Korkut Budaras İlkokulu,

    3. İzmir Güzelce Mev Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu

     

     

    Anahtar Kelimeler: Okul, Sporları, Artistik, Cimnastik, Grup

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