Haber: Esra Öztürk

Artistik Cimnastik Okul Sporları Türkiye Birinciliği önceki gün Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençlerde Kız Ve Erkek kategorilerinde 450 sporcunun katılımı ile Murat Canbaş Spor Salonu’nda yapıldı. Üç gün süren yarışmalarda 1. gün ve 2. gün kızların yarışmaları 3. gün erkeklerin yarışmaları ile sona erdi. Başarılı olan sporculara ödülleri İl Müdürü Şahin Ertem, Spor Şube Müdürü Ramazan Demir, Tesisler ve İşletmeler Müdürü Sadık Öztürk, İhale ve Satın Alma Müdürü Muzaffer Akdoğan, Bolu Cimnastik Kulüp Başkanı Saip Garipoğlu ve teknik hakemler tarafından takdim edildi.

Artistik Cimnastik Okullararası Türkiye Birinciliği 5-7 Mayıs 2017/Bolu Sonuçları

MİNİK A KIZLAR SONUÇLARI

1-TALİP YENER İO- DİLAN YAPRAK ALAN

KOCAELİ ÖZEL KÖRFEZİM İO- SUDENAZ ÖZKAN

2-ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET İO- ASYA KARAHİSAR

4-CUMHURİYET İO- ZELİHA BENNU DEMİR

BAHÇELİEVLERNEBAHAT KESKİN İO – BAHAR ÇEKİLDAŞ

MİNİK A ERKEKLER SONUÇLARI

1-TEVFİK ÜNSAL İO – SALTUK BUĞRA ERSOY

2- ÖZEL BİLFEN İO – MUSTAFA SARIASLAN

3- HARZEMŞAHLAR İO – BERKAY DİLEK

KÜÇÜK KIZLAR SONUÇLARI

1-TOKİ ESENKENT BAHÇEŞEHİR OO – ATİYE BERRA KARADEMİR

2-ÖZEL KURTKÖY BAHÇEŞEHİR OO – NAZ AKDEMİR

3- ÖZEL ALEV OO- DERİN TANRIYAŞÜKÜR

KÜÇÜK ERKEKLER SONUÇLARI

1-HAYRETTİN SÖNMEZAY OO – ÇAĞRI ADIYAMAN

2-ŞEHİT ENVER BUĞUR OO- HALİL KAĞAN AKGÜN

3-SANCAK OO - DOĞUKAN EREM

YILDIZ KIZLAR SONUÇLARI

1-50.YIL İZZETBAYSAL OO – BİLGE TARHAN

2--50.YIL İZZETBAYSAL OO – HİLAL MUTLUOĞLU

3--50.YIL İZZETBAYSAL OO – SILA KAYGISIZ

YILDIZ ERKEK SONUÇLARI

1-DR CAVİT ÖZYEĞİN OO-VOLKAN ARDA HAMARAT

2-ÖZEL İZMİR YÖNDER OO – MERT ÇAKMAK

3- ÖZEL İZMİR YÖNDER OO – KEREM ŞENER

GENÇ KIZLAR SONUÇLARI

1-BOLU SPOR LİSESİ – SEHER ATALAY

2- BOLU SPOR LİSESİ – ÇAĞLA ALTUNDEMİR

3- BOLU SPOR LİSESİ – SİNEM DAMLA AĞLADIOĞLU

GENÇ ERKEKLER SONUÇLARI

1-BOLU ANADOLU LİSESİ – ONUR ÇELİK

2-BOLU FEN LİSESİ – BORA TARHAN

3- BOLU SPOR LİSESİ – İLKAY UĞUZ