Cimnastikte Tokyo’da 7 final

Haber: Ceylan Beykoz

Bolulu Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in önderliğinde Olimpiyatlar’da 7 sporcumuz final hakkı elde etti

Artistik Cimnastik elemelerinin ardından ilimizin önemli spor adamlarından Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Milli sporcuları kutlayarak; “Tarihimizde olimpiyatlarda finalimiz yokken bir günde yedi final hakkı elde ettik. Çok büyük bir gurur yaşıyorum. Sporcularımız bugüne kadar başardıklarıyla milletimizin yüzünü güldürdü, finallerde sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Artistik Cimnastik elemelerinde erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak olmak üzere 4 sporcuyla katıldığımız elemelerde tüm sporcularımız adını finale yazdırmayı başardı.

İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnif, Adem Asil ise halka, atlama masası ve genel tasnifte finale yükselme başarısı gösterdi.

İbrahim Çolak 2 Ağustos’ta halka aletinde, final mücadelesi verecek. Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos’ta paralel aletinde madalya arayacak.

Ahmet Önder 28 Temmuz’da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos’ta atlama masasında yarışacak.

Adem Asil ise 28 Temmuz’da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos’ta atlama masasında ve halka aletinde yarışacak.

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 7 disiplinde finale yükselen milli cimnastikçiler Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak’ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabında sporcuların fotoğraflarına yer veren Kasapoğlu, “Ferhat, İbrahim, Adem, Ahmet… Bu fotoğraftaki gençlerimiz, Tokyo 2020’de cimnastik branşında 7 final hakkı elde etti. Siz hep ilkleri başardınız, yine başaracaksınız.” ifadelerine yer verdi.