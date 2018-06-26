HABER:Gönül Olutürk

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubu üçüncü hafta maçları oynandı. Grupta son sırada bulunan Çıtırland Güzelsur İnşaat, yine grubun puansız ekiplerinden Sem-Mak ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Çıtırland Güzelsur İnşaat ilk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olurken goller arka arkaya geldi. Karşılaşmanın sonunda sahadan 7-3’lük skorla galip ayrılan Çıtırland Güzelsur İnşaat oldu. Bu sonucun ardından Çıtırland Güzelsur İnşaat ilk üç puanını aldı ve 6.sıraya yerleşti. Sem-Mak ise puansız bir şekilde 7.sırada kaldı.