Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk basket ilk saniyelerde serbest atıştan MÇAL’den geldi: 1-0. 1.dakikada gelen 3 sayılık basketle Çamkent 3-1 öne geçti. İlk bölüme bir 3 sayılık basket daha sığdıran Çamkent 4.dakikayı 6-5 üstünlükle geçti. 5.dakikada 9-7 üstünlüğü yakalayan MÇAL, son bölümde farkı açtı ve ilk periyodu 18-7 önde tamamladı. 2.periyodun 2.dakikası 20-11, 5.dakikası ise 27-13 MÇAL üstünlüğü ile geride kaldı. Periyodun bitimine 1 dakika kala Çamkent takımından bir oyuncunun bir pozisyonda dizi döndü. Sakatlık yaşayan oyuncu sağlık ekibinin müdahalesi sonrasın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre duran oyunun ilk yarısını MÇAL 32-16 önde kapattı. 3.periyotta 5.dakikayı 35-16 ile önde götüren MÇAL son çeyreğe de 46-19 önde girdi. Son periyodun 6.dakikasını 52-24 üstünlükle geçen MÇAL maçtan 59-25 galip ayrılarak ilk galibiyetinin keyfini çıkardı.