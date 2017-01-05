Haber: Esra ÖZTÜRK

Okul Sporları 2016-2017 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Hentbol Genç Erkekler Hentbol İl müsabakalarında Mustafa Çizmecioğlu Lisesi ile İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mücadelesi yaşandı. Maçın ilk dakikaları Çizmecioğlu Lisenin üstünlüğü ile ilerlerken İ.B. Abant. Mes. ve Tek. And. Lisesi bir ara durumu 4-4 e getirmeyi başardı. İlk yarısı zorlu ve karşılıklı geçen karşılaşmada Çizmecioğlu Lisesi Devreye 6-5 önde girmeyi başardı. İkinci yarıda toparlanan ve ataklarını sıklaştıran taraf Çizmecioğlu Lisesiydi. İ.B. Abant. Mes. ve Tek. And. Lisesi farkın açılmasına engel olmaya çalışsa da 19-14 lük mağlubiyete engel olamadılar.