Çocuklar Kramponlar Hazır Mı?

Pandemi nedeniyle bu sezon bir süre ertelenen Boluspor Yaz Futbol Okulu kapılarını açıyor. Kırmızı beyazlı ekibimiz alt yapıdan yeni Emre Kılınç'lar, Cengiz umut Meraş'lar, Burak Asan'lar ve Mutlu Güler'leri kazanmak için çalışmaları başlattı.

Çocuklar Kramponlar Hazır Mı?

Haber: Aysun Beykoz

Yeni sezonlara yepyeni umutlarla başlamak isteyen Boluspor bir çok projeyi kısa zaanda hayata geçirirken, Korona Virüs nedeniyle bir süredir askıda olan Yaz Futbol okulu çalışmalarına başladı. Son dönemlerde hem milli takıma hem de A takıma verdiği isimlerle Türk futbolunun dikkatini çeken Boluspor,  bu isimlerin sayısını arttırmak ve hem alt yapıdan A takıma oyuncu kazandırmanın yanı sıra  uzun süredir evlerinde kalmak zorunda kalan çocuklarımıza spor aktivitesi yaptırmak için "Yaz Okulu" projesini gerçekleştirmeye hazır. Pandemiyi dikkate alarak tüm tedbirlerini alan Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi hazırladığı tanıtım videosu ile Bolu'da yaşayan tüm çocuklarımızı bu etkinliğe davet edildi. Açıklamada ayrıca erken rezervasyon için 0374 217 45 84 nolu telefondan kendilerine ulaşabileceklerini ifade ettiler. 

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Milli Takım Seçmeleri Bolu’da
Milli Takım Seçmeleri Bolu’da
  1. Spor

banner128