Çocuklar Kramponlar Hazır Mı?

Haber: Aysun Beykoz

Yeni sezonlara yepyeni umutlarla başlamak isteyen Boluspor bir çok projeyi kısa zaanda hayata geçirirken, Korona Virüs nedeniyle bir süredir askıda olan Yaz Futbol okulu çalışmalarına başladı. Son dönemlerde hem milli takıma hem de A takıma verdiği isimlerle Türk futbolunun dikkatini çeken Boluspor, bu isimlerin sayısını arttırmak ve hem alt yapıdan A takıma oyuncu kazandırmanın yanı sıra uzun süredir evlerinde kalmak zorunda kalan çocuklarımıza spor aktivitesi yaptırmak için "Yaz Okulu" projesini gerçekleştirmeye hazır. Pandemiyi dikkate alarak tüm tedbirlerini alan Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi hazırladığı tanıtım videosu ile Bolu'da yaşayan tüm çocuklarımızı bu etkinliğe davet edildi. Açıklamada ayrıca erken rezervasyon için 0374 217 45 84 nolu telefondan kendilerine ulaşabileceklerini ifade ettiler.