Çocuk tribünü yıllar sonra yeniden hayata geçiyor. Türkiye’de ilk kez 2011-2012 sezonunda Boluspor tarafından hayata geçirilen çocuk tribünü projesi bir süre sonra kaldırılmıştı. Kırmızı beyazlılar Bolu’da yaşayan çocukların erken yaşta Boluspor sevgisini aşılamak ve spora yöneltmek adına bir kez daha bu projeyi hayata geçiriyor. Boluspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 doğumlu çocukların passolig başvurusunu yapabileceklerini ve başvuru yapan çocuklara forma ile atkı hediye edileceğini duyurdu. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’de ilk kez 2011-2012 sezonunda hayata geçirilen ‘Boluspor Çocuk Tribünü’ bugüne kadar adından sık sık söz ettirmiş ve örnek olmuştur. Bolu’da yaşayan çocuklarımız için Boluspor sevgisini erken yaşta aşılamak adına, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla “Çocuklarımız Geleceğimiz” sloganı ile Çocuk tribününü yeniden hayata geçiriyoruz. Bu neticede; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 doğumlu çocuklarımızın Passolig Kartları ve maç biletleri ÜCRETSİZ olarak kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Passolig Kart başvurusu yapan çocuklarımız için FORMA ve ATKI hediye edilecektir. Passolig Kart başvuruları Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi Altyapı Tesislerimize yapılmaktadır.”

Passolig Kart Başvurusu İçin Gerekenler:

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