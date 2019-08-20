Çocukların Boluspor Sevgisi Başvurulara Yansıdı

Haber: Esra Perçin

Geçtiğimiz gün Boluspor tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’de ilk kez 2011-2012 sezonunda hayata geçirilen ‘Boluspor Çocuk Tribünü’ bugüne kadar adından sık sık söz ettirmiş ve örnek olmuştur. Bolu’da yaşayan çocuklarımız için Boluspor sevgisini erken yaşta aşılamak adına, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla “Çocuklarımız Geleceğimiz” sloganı ile Çocuk tribününü yeniden hayata geçiriyoruz. Bu neticede; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 doğumlu çocuklarımızın Passolig Kartları ve maç biletleri ÜCRETSİZ olarak kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Passolig Kart başvurusu yapan çocuklarımız için ATKI hediye edilecektir. Passolig Kart başvuruları Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi Altyapı Tesislerimize yapılmaktadır” ifadeleri ile çocuk tribününün yeniden hayata geçirileceği duyurulmuştu.

Çocuklar ve aileleri tesise akın etti

Yapılan duyuru sonrası aileler çocuklarını tribüne kaydettirmek için Boluspor Tesisleri’ne akın etti. Başvuruların ilk gününde çok sayıda aile kulüp tesislerine gelerek çocuklarını kaydettirmek için evraklarını teslim etti. Öte yandan tribüne kaydedilen çocukların hediyeleri önümüzdeki günlerde dağıtılacak.