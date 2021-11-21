Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. Lig’in 13. hafta maçında Menemenspor, sahasında Balıkesirspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyeti değerlendiren Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, “Bugün son derece zor bir maç oynadık. 6 puanlık bir maçı kazandığımız için mutluyum. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Maçtan önce rakibin antrenör değiştirmesi onların motivasyonunu artırdı. Ama önemli olan kazanmaktı. İlk yarıda 2-3 farkı yakalayabilirdik ancak değerlendiremedik. Çok değerli bir 3 puan aldık. İnşallah önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Kocaelispor müsabakasında da bunu değerlendirmek istiyoruz.” dedi.

Balıkesirspor cephesi

"Her geçen gün üzerine katarak devam edeceğiz"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, deplasmanda 2-1 yenildikleri Menemenspor maçının ardından yaptığı açıklamada kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak maçta verilen mücadelenin gelecek adına umutlu olduğunu belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, “Bugünkü maçı ligin üst sıralarındaki bir takımla oynamak isterdim, oyuncularımı değerlendirmek açısından bize bazı mesajlar verilebilirdi. 6 puanlık maç, ilk maçımızdı. Çok hazırlanamamıştık. Pozisyon yokken goller yedik. Bunlar bir takım için iyi mesajlar değil. Özellikle ikinci yarıda oyuncularım ikinci yarıda karakterlerini ortaya koydu. Belki de rakipten saha fazla pozisyon yakaladık. Pozisyonların bir tanesini değerlendirebildik. Verilen mesajlar, birçok şeyin değişebileceğini gösteriyor. Her geçen gün üzerine katarak devam edeceğiz. Daha iyi oynayacağız, daha iyi sonuçlar alacağız. Bugün kaybettik ama kazanımımız bu oldu. 15 dakika topla oynanan bir ikinci yarı vardı. Futbolun gelişebilmesi için hakemlere ihtiyacımız var ama oyunun bu kadar durmaması lazım. Oyun durdukça oyunun temposu düşüyor ve seyir zevki kayboluyor. Menemenspor’u tebrik ediyorum. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde bunun üstesinden gelebilecek yapımız ve karakterimiz var” dedi.