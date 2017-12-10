Haber: Semih Baykal

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, Boluspor'un son dört müsabakasını kazandığını hatırlatarak, "Hafta içinde çok iyi çalıştık. Sahaya istediğimiz oyunu yansıttık. İlk yarı iki takım da kontrollü oynadı. İkinci yarıda da bu oyuna devam ettik. Skoru bulduk ve kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. TFF 1. Lig'de her takım iyi. Çok değerli bir gol ile 3 puanı aldık" diye konuştu.