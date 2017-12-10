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10 Aralık 2017 Pazar
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    • “Çok değerli üç puanı aldık”

    TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un teknik sorumlusu Tamer Avcı, çok değerli bir gol ile üç puanı aldıklarını söyledi.

    10 Aralık 2017 Pazar 12:00
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    “Çok değerli üç puanı aldık”

    Haber: Semih Baykal

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, Boluspor'un son dört müsabakasını kazandığını hatırlatarak, "Hafta içinde çok iyi çalıştık. Sahaya istediğimiz oyunu yansıttık. İlk yarı iki takım da kontrollü oynadı. İkinci yarıda da bu oyuna devam ettik. Skoru bulduk ve kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. TFF 1. Lig'de her takım iyi. Çok değerli bir gol ile 3 puanı aldık" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 15., Haftasında

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