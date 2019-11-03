Çok İstedi Ama Olmadı

Haber: Volkan Yılmaz

Ekibimizin 3-1 kazandığı maçın ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle soyunma odasından çıkamayan Bilal hafta içinde MR’ı çekilmişti. Tecrübeli oyuncu sakatlığı ile ilgili “Arka adalemde küçük bir yırtık gözüküyor. Bir hafta dedi doktorlar ama ben oynamak istiyorum. Hocamla da konuşacağım” demişti. Yapılan kontrollerinin ardından Bilal’ın ağrılaırnın devam etmesi nedeniyle tecrübeli oyuncu maç kadrosunda yer almadı. Kaptan’ın tedavisine devam edildiği Bursaspor maçına yetiştirileceği öğrenildi. Teknik direktör Osman Özköylü Bilal Kısa'nın yerine Samican Keskin' ilk onbirde sahaya sürdü.