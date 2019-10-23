“Çok önemli bir galibiyetti”

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor teknik direktörü Osman Özköylü haftalık olağan basın toplantısında Giresunspor galibiyeti ve bu hafta oynayacakları Keçiörengücü karşılaşması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve kırmızı beyazlıların 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada alınan galibiyetin çok önemli ve çok kritik olduğunu ifade eden Özköylü “Üstümüzdeki stresi gerginliği bir nebze de olsa atmanın sevincini yaşıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz üç puana ulaşmak gerçekten takım üzerinde de pozitif bir etki yarattı. Maç öncesine baktığımızda maça çıkarken maçın sonucunda olabilecek bir olumsuzluğun bizim adımıza çok daha büyük sıkıntılar doğurabileceği bir gerçekti. Böylesine stresli böylesine gergin bir ortamda oyuncuların rahat olmadığı istediklerini rahat bir şekilde yapamadıkları şeklinde oynanan bir maçta alınan galibiyet ne olursa olsun çok önemli. Oyunun nasıl oynandığı nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu burada sorgulamak yerine alınan üç puanın önemine dikkat çekiyoruz. Bu da bize gerçekten mutluluk verici” dedi.

“Tamamlamamız gereken çok nokta var”

Bundan sonra önlerinde çok önemli ve uzun bir yol olduğunu ifade eden Özköylü “Haftalardır oyuncularımızın harcadığı emeğin enerjinin karşılığında galibiyet almak bizim adımıza çok sevindirici oldu. Tabiki bu bir adımdı. Bundan sonra önümüzde çok uzun bir yol var. Yaşadığımız sıkıntıları geçirdiğimiz süreci çok iyi biliyoruz. Hala bu sıkıntılardan kurtulmuş değiliz. Düzeltmemiz gereken çok eksiğimiz var. Tamamlamamız gereken çok nokta var. Ama çok azimli bir şekilde çalışıyoruz. Çok istekli bir takımımız var. Bulunduğumuz yerden bir an önce yukarılara çıkmak için gerçekten çok özveriyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda da alınacak güzel sonuçların bu anlamda bize çok büyük katkı yapacağını düşünüyorum. En azından oyuncularımız alınan Giresunspor galibiyetiyle bir nebze olsun üzerlerinde ki o stresi gerginliği attılar ki özellikle maçın ilk yarısında tutuk görünmemizin en önemli sebeplerden bir tanesi oyuncularımızın üzerindeki baskı ve stres. Antrenmanlarda çok rahat yapabildiklerini bile maçta o gerginlik esnasında o stres altında maalesef yapamadılar, hatalar yaptık ve bunun sonucunda istediğimiz bir oyun ortaya çıkmadı. Giresunspor’a bakacak olursak deplasmanda nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadılar. Bizim alanlarımızı çok iyi kapattılar bizde üretken olamayınca ilk yarı kısır bir şekilde geçti. İkinci yarıda ise golle beraber daha coşkulu, daha istekli oynayan daha çok pozisyona giren bir takımdık. Rakibe de kendi hatalarımızdan kaynaklı bir iki pozisyon verdik. Ama oyunun geneline baktığımız zaman kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. Çok önemli ve çok kritik bir galibiyetti” şeklinde konuştu.

“Çok önemli bir maça daha çıkacağız”

25 Ekim Cuma günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacakları Keçiörengücü maçı ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam “İki gün sonra Keçiörengücü ile oynayacağımız çok önemli bir maça daha çıkacağız. Mümkün olduğu kadar çabuk toparlanmaya çalışıyoruz. Toparlamak için dinlenmek için biraz daha zamanımız olsaydı daha iyi olurdu. Bu planlamanın nasıl yapıldığı konusunda da çok mutlu değilim. Maçını Cuma günü oynayan takım Pazar günü oynuyor, biz Pazar günü oynadık tekrar Cuma günü maç yapıyoruz. Bu planlamalar yapılırken daha dikkatli olunmalı takımları böylesine yoğun bir sürecin içine sokmamakta fayda var diye düşünüyorum. Ama önemli değil biz hazırlıklarımızı tam anlamıyla yapmaya devam edeceğiz. Kalan iki gün içerisinde de hem taktiksel olarak hem de fiziksel olarak yapabileceğimiz tüm çalışmaları yaparak Keçiörengücü maçına hazırlıklı bir şekilde sahada olacağız. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Karşımızda henüz hiç mağlubiyet almamış bir takım var. Ama bu mağlubiyet almayacakları anlamına gelmez. Bizde planlamalarımızı doğru bir şekilde yapıyoruz. Hem rakibimizi hem de kendimizi bir tartıya koyduğumuz zaman neleri yapabileceğimizi rakibi nasıl yenebileceğimizin planlamalarını yapacağız. Cuma günü Allah nasip ederse ikinci galibiyetimizi alarak rakibe de ilk mağlubiyetini tattırmak için sahada mücadelemizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Çok kritik bir noktadayız”

Osman Özköylü; basın mensuplarının alt yapıdan A takıma oyuncu alıp almayacağı yönünde ki soruya ise şu şekilde cevap verdi: “Şu noktada altyapıdan bir oyuncunun A takımda olması beklentisine cevap veremem. Takımın bulunduğu pozisyon itibariyle bu yükü kaldırabilecek önemli ve karakter koyabilecek oyunculara ihtiyacımız var. Genç çocuklar bu noktada bu sıkıntılı süreç içerisinde o beklediğimiz direnci ve gücü ortaya koyabileceklerini çok zannetmiyorum. Onları da kaybederiz takımı da kaybederiz. Yani çok kritik bir noktadayız. 8.haftadayız ve henüz bir galibiyetimiz var. Önümüzde çok uzun bir yol var çok zorlu maçlar oynayacağız, fikstürümüz oldukça zorlu. Bu süreçte daha tecrübeli yıllardır deneyimi olan, böyle sıkıntılı süreçlerde daha fazla kendini ortaya koyabilecek ve bize faydalı olacak oyuncuları daha fazla düşüneceğiz. Altyapı ile ilgili şuanda net bir çalışma olmaz çünkü takımın durumu buna müsait değil.”