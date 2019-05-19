“Çok Pozisyon Kaçırdık”

Haber: Esra Öztürk

Sezon boyunca oyuncularının üzerinde olan o yük ve yorgunluğun bugün, geçtiğimiz hafta ve daha önceki hafta oynadıkları maçlarda çok net bir şekilde gözüktüğünün de altını çizen Çapa, şunları kaydetti:"Oyuncularımız, lig bir an önce lig bitsin de artık biz de deşarj olalım düşüncesine sahiplerdi. Bunu da özelikle oynamış olduğumuz son 3 karşılaşmada çok net bir şekilde ördük. Amacımıza ve hedefimize ulaştığımız için gayet mutluyuz. Biz ise sezon başı ve ortasında istediğimiz şekilde çalışamadık. Ne sezon başında çalıştığımız oyuncularla lige başlayabildik, ne de devre arasında çalıştığımız oyuncularla ikinci devreye başlayabildik. Tamamen o günün şartları ne gerektiriyorsa onları yapmak zorunda kaldık. Bundan dolayı da vermiş olduğumuz sözü yerine getirdiğimiz ve bu büyük camianın bize olan güvenlerini hayal kırıklığına bırakmadığımız için kendi adıma ve teknik ekip adına mutluyuz."