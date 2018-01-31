HABER: Gönül Olutürk

Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Enginer, İstanbulspor karşısında özellikle ilk yarıda kötü oynadıklarını söyleyerek, "Yenilmemiz gereken bir karşılaşmaydı. En kötü 1 puan almalıydık" dedi. Açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Enginer, "Maçın ilk yarısında kötü oynadık. Adeta ilk 45 dakika boşuna geçti. Çok top kaptırdık, çok fazla pas hatası yaptık. Maçın büyük bölümünü savunma yaparak geçirdik. Topa sahip olmalıydık. İkinci yarı biraz toplandık ancak kötü bir gol yedik. Skoru 2-1'e getirdikten sonra uyandık diyebilirim. Ancak çok top kaybı yaptık. Yenilmemiz gereken bir karşılaşmaydı. Böyle maçları kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz de. En kötü 1 puan almalıydık. Puan alma çabamız da yetmedi. Önemli bir 3 puan kaybettik" ifadelerini kullandı.