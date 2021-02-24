Haber: Ceylan Beykoz

Yaptıkları hatalar nedeniyle Eskişehirspor'un golleri bulduğunu anlatan Sözeri, şunları bildirdi:

"Maç seçme lüksümüz yok. Hedefe oynayan, sistemli takımları yeniyoruz. Böyle maçlarda puan kaybediyorsak, motivasyon ve konsantre eksikliği var. Yaptığımız mücadele, oynadığımız oyun, performans bize yakışmadı. Çok üzgünüm. Bir takım sahada bu kadar kötü olabilir. Bandırmaspor camiası, Bandırma kenti kusurumuza bakmasın. Bugüne kadar nasıl iyi mücadele ettiysek, bu maçı telafi etme yoluna gideceğiz."