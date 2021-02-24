“Çok üzgünüm”

Eskişehirspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, çok üzgün olduğunu belirterek ev sahibi ekibi tebrik etti.

“Çok üzgünüm”

Haber: Ceylan Beykoz

Yaptıkları hatalar nedeniyle Eskişehirspor'un golleri bulduğunu anlatan Sözeri, şunları bildirdi:

"Maç seçme lüksümüz yok. Hedefe oynayan, sistemli takımları yeniyoruz. Böyle maçlarda puan kaybediyorsak, motivasyon ve konsantre eksikliği var. Yaptığımız mücadele, oynadığımız oyun, performans bize yakışmadı. Çok üzgünüm. Bir takım sahada bu kadar kötü olabilir. Bandırmaspor camiası, Bandırma kenti kusurumuza bakmasın. Bugüne kadar nasıl iyi mücadele ettiysek, bu maçı telafi etme yoluna gideceğiz."

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