"Çok zor bir deplasmanda 3 puan aldık"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Bursaspor'u yendikleri maçın ardından ülke futbolunun en zor deplasmanlarından birini geride bıraktıklarını söyledi.

"Çok zor bir deplasmanda 3 puan aldık"


Haber: Aysun Beykoz

Bu deplasmandan galibiyetle ayrılan oyuncularını yürekten kutladığını ifade eden Uçar, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir galibiyet önem arz ediyordu. Bursaspor takımı ligin en genç, koşan, mücadele eden takımlarından biriydi. Onlar kadar mücadele edip doğru ataklar yapmamız gerekiyordu. İkinci golden sonra oyun tamamen istediğimiz gibi gitti. Bursaspor gol bulunca oyun bizim adımıza biraz zorlaşsa da Sow ile bulduğumuz golle oyunu kopardık. Bu zor deplasmanda alınan değerli 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu

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"Çok zor bir deplasmanda 3 puan aldık"
"Çok zor bir deplasmanda 3 puan aldık"
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