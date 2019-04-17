Çokşirin Antrenör Kursu Başladı

Haber: Gökhan Aksoy

15-25 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kursa, TFF Eğitim Dairesinde Görevli Ömer KANER, Serhat SÜTLÜ ve Adnan ÇAKMAKOĞLU nezaretinde 1 bayan, 29 erkek toplam 30 antrenör adayı katılıyor. Tüfad Bolu Şube Başkanı İrfan ULUSAN önemli bir kursu gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını ve ilimize 30 antrenör daha kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti. Ayrıca kursa katılan tüm kursiyerlerin ilimiz merkez ve ilçelerden olmasının da antrenör camiasına daha da güç katacağının altını çizen İrfan ULUSAN kursun gerçekleşmesi için emeği geçen herkese teşekkür ederek tüm kursiyerlere de başarılar diledi.