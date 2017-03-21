Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Judo federasyonu tarafından düzenlenen ve 3 gün süren müsabakalarda toplamda 21 kiloda müsabakalar düzenlendi. Cuma günü başlayan müsabakalara 24 ilin katıldığını söyleyen Ünye ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu. “3 gün boyunca müsabakalara ev sahipliği yaptık. 24 ilden gelen yaklaşık 400 sporcu ve velilere müsabakalar için en iyi alt yapıyı hazırladık. 26 kilo’dan başlayıp 66 ve +66 olmak üzere 21 kio kategorisinde müsabakalara ev sahipliği yaptık. Bu büyük organizasyonu bizlere veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, il müdürlüğümüze ve Ünye’de hiçbir aksaklığa mahal vermemek adına spor ve sporcunun yanında olan Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney ve Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar’a teşekkür ediyoruz" dedi.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcularımız ise şöyle;

+66 kilo 1.Süleyman Kabakcı (Konya) 2. Kadir Alkan (Şanlıurfa), 3. Emir Yıldız (Sakarya)

66 Kio 1. İsmail Ünal (Ankara), 2. Celal Abbas Bulut (Şanlıurfa) 3. Bedirhan Yılmaz (Manisa)

+63 Kilo 1. Yasemin Yıldız (Edirne), 2. Melis Yaren Karagöl (Samsun), 3. Sümeyye Türkman (Ankara)

63 Kilo 1. Sümeyye Yaman (Sakarya), 2. Seda Gürsoy (Kocaeli), 3. Aliye Oğulluk (Samsun)

60 Kilo 1. Davutcan Cetin (Ankara), 2. Mert Gülgönül (Manisa), 3. Cumali Ceylan (Şanlıurfa)

57 Kilo 1. Sıla Korkmaz (Balıkesir), 2. Ceyda Akın (Kocaeli), 3. Tuğba Yılmaz (Manisa)

55 Kilo 1. Burak Alkan (Manisa), 2. Bahattin Bulut (Konya), 3. İbrahim Bağ (İzmir)

52 Kilo 1. Sıla Ersin (Kocaeli), Ecem Baysuğ (Samsun), 3. Buse Söğut (Trabzon)

50 Kilo 1. Bedirhan Ozken (Ankara), 2. Ahmet İlker Turgut (Konya), 3. M.Can Çolakdemir (Bolu)