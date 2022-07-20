Colin Kazım Fatih Karagümrük’e transfer oldu

Süper Lig’de mücadele eden İstanbul ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, 35 yaşındaki futbolcu Colin Kazım Richards'ı renklerine bağladı.

Colin Kazım Fatih Karagümrük’e transfer oldu

Haber: Uğur Balaban

Fatih Karagümrük  Kulübü’nen yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadromuza kattık." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians ve Meksika'da Pachuca gibi takımlarda top koşturan 35 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu, son olarak İngiltere temsilcisi Derby County'de forma giydi. Colin Kazım-Richards, 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da 2 gol kaydetti.

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