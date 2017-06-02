Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları finalleri önceki gün Çorum' da gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen küçük ve yıldız takımların şampiyonluk coşkusu nefesleri kesti. Bolu satrancı Türkiye Takım Satranç Finallerinde izler bıraktı. Yıldızlar takım satranç turnuvasında yarışan Köroğlu Satranç Kulübü Yıldızlar takımı oyuncusu Okan ÖZSAKALLIOĞLU 1.Masa ikincisi oldu. Küçüklerde Efe Metehan YAVUZ'un takımı da turnuvayı beşinci olarak tamamladı. Küçükler Takım Satranç Final Turnuvası başhakemliğini ulusal hakemlerimizden Yücel YILDIRIM yaptı. İl hakemlerimizden Muzaffer DÜGEL de sektör hakemi olarak görev yaptı. Ayrıca Küçükler Takım Satranç Turnuvasında itiraz kurulu başkanlığına ulusal hakemlerimizden Akın ATEŞ, üye olarak da satranç antrenörü Levent TÜMER seçildi.