Çotanak Stadı kapılarını açıyor

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, yapımı tamamlanmak üzere olan Çotanak Stadı'nın saha zeminine döşenen hibrit çimin tam olarak hazır olmadığını belirtti. Zeminin ocak ayından itibaren maç oynanır hale geleceğine işaret eden Karademir, daha sonraki süreçlerde bu konuda sorun yaşamamak için ilk yarıda Çotanak Stadını kullanamayacaklarını aktardı. Karademir, ligin ikinci devresinden itibaren yeni statta rakiplerini ağırlamayı arzu ettiklerini dile getirerek, "Giresun'a ve Giresunspor'umuza yakışır bir stat inşa ediliyor. Bunun gururunu yaşıyoruz. Yeni stadımızda büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." dedi. Çotanak Stadında loca satışlarının devam ettiğini kaydeden Karademir, Giresunlulardan bu konuda destek beklediklerini sözlerine ekledi. Yapımına 2016 yılında başlanan Çotanak Spor Kompleksi içerisinde, 22 bin 28 seyirci kapasiteli stat, olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazalar yer alıyor. Stadyumda 84'ü protokol, 1413'ü VIP ve loca, 75'i engelli, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor.