Çotanak Stadı'nda son rötuşlar

Haber: Ceylan Beykoz

İçerisinde 1200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Çotanak Spor Kompleksi inşaatı tamamlanmak üzere. Yapımına 2016'da başlanan spor kompleksinde bulunan stadyumda 84'ü protokol, 1413'ü VIP ve loca, 75'i engelli, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor. Bu ay içerisinde çim saha çalışması gerçekleştirilen stadyumda, hibrit çim uygulandı. Stadyumda görevliler tarafından her gün çimlerin bakımı yapılıyor. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Spor Kompleksi projesinde sona yaklaşıldığını söyledi. Proje içerisinde tüm yapısal faaliyetlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Şenlikoğlu, "Şu anda stadyum içerisinde bazı koltuk düzenlemeleri ile dikilen çimlerin güçlendirilmesi aşaması bekleniyor." dedi. Şenlikoğlu, stadyumun 30 Ekim'de ilgili firmadan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrinin beklendiğini ifade ederek, kısa sürede yeni stadın faaliyete geçmesini arzuladıklarını aktardı. Çok güzel bir stat inşa edildiğini vurgulayan Şenlikoğlu, "Tribünleri, locaları, içerisindeki ambiyansla olağanüstü güzel bir stat oldu. Çotanak Stadı'mız inşallah Giresunspor'umuzun nice şampiyonluklarına, nice galibiyetlerine şahitlik edecek." diye konuştu. Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadı'nın hizmete girmesiyle Giresun'un millet bahçesine de kavuşacağını kaydetti. Giresun Atatürk Stadı'nın millet bahçesine dönüşeceğini belirten Şenlikoğlu, TOKİ ile görüşmelerin devam ettiğini, yeni stadın hizmete girmesinden önce ihalenin yapılmasını beklediklerini söyledi.