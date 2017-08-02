Haber: Semih BAYKAL

Akkaya, yaptığı açıklamada, yeni sezon çalışmaları kapsamında 8 Ağustos Salı günü Çubukspor Kulübü'nün Yavuz Selim Mahallesi Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ndeki tesislerinde bir araya geleceğini belirtti. Takımın Teknik Direktör Tahir Çopur yönetiminde ilk antrenmanına çıkacağını belirten Akkaya, şunları kaydetti: 'Takımımız, Çubuk’taki çalışmaların ardından 21 Ağustos Pazartesi günü Kızılcahamam Tesisleri'ne gidecek. 10 gün boyunca burada kamp yapacak sarı-lacivertli ekibimiz, burada yapacağı 2 hazırlık maçının ardından 31 Ağustos Perşembe günü Çubuk’a dönecek. Sezon öncesi ikinci kampı da Bolu’da yapacak takımımız, bu kamp döneminde de en az 3 hazırlık maçı yaparak kampı tamamlayacak.