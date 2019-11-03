Cumali Bişi Cezalı

Haber: Aysun Beykoz

5 Ocak Fatih Terim stadyumunda oynanan maçta Cumali dışında Ümit Kurt, Sami Can, Hayrullah ve Melih Okutan da sarı kart gören isimler oldular. Maça 3 sarı kartla ceza sınırında çıkan Cumali Bişi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu 11. hafta karşılaşması olan Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Boluspor’da geçtiğimiz hafta oynanan Keçiörengücü maçında da Umut Gündoğan cezalı duruma düşmüştü. 2 maç ceza alan Umut Gündoğan da Bursaspor maçı kadrosunda yer almayacak