Cumali'den Vazgeçemediler

Haber: N.Halid Altundal

Bu sezon ummadığı sonuçlar alan Boluspor ligde 28 haftayı 25 puanla 15. sırada bitirdi. Son 3 haftada topladığı 7 puanla bir çıkış yakalayan ve Osmanlıspor'un puan kaybettiği haftaları iyi değerlendiren ekibimiz düşme hattının bir sıra üstünde yer aldı. Bu 28 haftada 3 teknik adamla çalışan Boluspor'da Cumali Bişi 3 hocanın da vazgeçemediği isim oldu. Ligde 2080 dakika ile ekibimizin en çok süre alan ismi Cumali olurken, bu oyuncuyu 2001 dakika ile Hayrullah, 1981 dakika ile İsmail konuk, 1637 dakika ile Mustafa Durak takip etti. Sakatlanarak sezonu tamamlayan Rydell Poepon 1589 dakika forma giyerken Melih 1555 dakika ile yine en çok süre alan isimlerden biri oldu. İşte Boluspor’da en çok dakika alan isimler:

Cumali Bişi: 2080

Hayrullah Bilazer: 2001

İsmail Konuk: 1981

Mustafa Durak: 1637

Rydell Poepon: 1589

Melih Okutan: 1555

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 13:53