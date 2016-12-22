Haber:Esra ÖZTÜRK

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta karşılaşmasında Boluspor evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma Özgür Özkaya ve Kerim Frei’ın golleri 1 – 1 sona erdi. Karşılaşma sonunda ise Bolusporlu Cumali Bişi ise alkışlanacak bir harekete imza attı. Karşılaşma sonunda oyuncular soyunma odasına giderken minik bir taraftar saha içine girerek Cumali’nin yanına koştu ve sarıldı. Bu olaya müdahale etmek isteyen saha görevlilerine ise Cumali engel oldu. Minik taraftar Cumali ile saha çıkışının olduğu bölüme kadar yürüdükten sonra oyun alanından çıkarıldı.