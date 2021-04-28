Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çelen’e tebrik

Haber: Ceylan Beykoz

Ferhat Arıcan, Mersin’de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı. Türkiye’yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci oldu. Ferhat Arıcan’ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann bronz madalya kazandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ferhat Arıcan’ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel barda altın madalya kazanan milli sporcumuz Arıcan’ı yürekten kutluyorum.” ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu’ndan Ferhat Arıcan’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da paralel bar aletinde birincilik elde eden milli sporcu için yayımladığı tebrik mesajında, “İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Ferhat Arıcan’ı kutluyorum. Güçlü rakiplerini geride bırakarak bizleri gururlandıran sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, özveriden kaçınmayan teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suat Çelen’i arayarak kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müsabakalardan sonra Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’i arayarak tebrik etti. Suat Çelen ile konuşmaların ardından Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder’i tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporculara başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 13:20