Cüneyt Çakır, MHK’ nın Bolu kampından ayrıldı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Türk futbolunun en kariyerli hakemlerinden biri olan 45 yaşındaki FIFA kokartlı hakem Cüneyt çakır, Merkez Hakem Kurulu'nun 25 Temmuz Pazartesi günü Bolu'da başlayan hakem seminerinden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ayrıldı.

Sağlık sorununu gerekçe gösterdi ama sebep başka mı?

MHK seminerinden ayrılan Çakır’ın, ensesinde bulunan bir bezeyi aldırmak için operasyon geçireceği öğrenildi. Pazar günü seminere gelen ve ertesi gün yıllarca birlikte görev yaptığı yardımcı hakemler Tarık Ongun ile Bahattin Duran’ın veda törenine katılan deneyimli hakemin, 8 Mart “hakem operasyonundan” sonra yeterli desteği alamadığı için camiaya kırgın olduğu ileri sürüldü.

Mazeret sınavına girecek

Seminerde dün yapılan FIFA atletik testine de katılmayan Çakır’ın Almanya dönüşü Meler ve Palabıyık ile birlikte mazeret sınavına gireceği öğrenildi. Adı geçen hakemler testte başarılı olmaları durumunda Süper Lig'in ilk haftasından itibaren görev alabilecek.

Türkiye'deki kariyerini noktalayacak mı?

Bu gelişmenin ardından ülkemizi uluslararası platformda çok önemli organizasyonlarda temsil eden Çakır’ın, Türkiye’deki kariyerini sonlandırıp sonlandırmayacağı tartışılmaya başlandı. Daha önce de yurt dışından teklifler aldığı bilinen Cüneyt Çakır’ın, eski ekibinde yer alan Tarık Ongun ve Bahattin Duran ile birlikte bir yol haritası çizeceği bildirildi.

Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakem

Türk hakemleri arasında en önemli kariyere sahip bulunan Cüneyt Çakır, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonalarında üçer maç yönetti. 2014 ve 2018 Dünya Kupası’nda da üçer maçta düdük çalan Çakır, 6 Haziran 2015’te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Devler Ligi’nde final yöneten ilk Türk hakem oldu.

Cüneyt Çakır, 16 Aralık 2012 tarihinde Brezilya’nın Corinthians ile İngiltere’nin Chelsea takımları arasında oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalini de yönetmişti. Süper Lig’de 382 karşılaşmaya çıkan FIFA kokartlı hakem, 3 kez TFF Süper Kupa finalini de yönetti.

MHK liste dışı bırakmıştı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig kadrosunda yer alan 11, A klasmanında yer alan 5, VAR’dan 1 hakem ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Hakem Cüneyt Çakır’ın da bulunduğu ihraç listesinde, yine FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen ile birlikte, deneyimli Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy’un yanı sıra Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Burak Şeker de yer almıştı. Sezon bitmeden radikal değişime giden MHK’nin bu hamlesi tartışma yaratmıştı. Türk futbol tarihine 8 Mart kararları olarak geçen süreçte liste dışı bırakılan hakemlerle ilgili MHK'nın kararını Tahkim Kurulu bozmuş ve söz konusu hakemler sezon bitmeden tekrar görev almaya başlamıştı.