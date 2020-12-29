Cüneyt Dumlupınar: Hanemize 3 puan yazdırdık

Haber:Erdal Tanrıverdi

Dumlupınar, Balıkesirspor'u gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Zor bir maç periyodundan geçiyoruz. Trabzon'da 120 dakikalık bir kupa maçı oynadık. Daha sonra pazartesi günü Tuzlaspor'la oynadık. Bugün Balıkesirspor deplasmanındayız. Bazı maçlar mücadele ister. Rakibimizin analizini çok iyi yaptık. Artılarımız var ama çok çalışmamız lazım. Eksilerimiz de var. Onların üzerine gidip daha iyi bir takım haline geleceğiz. Skoru aldıktan sonra topa daha fazla sahip olan takımın bizim olmamız lazım ve kontraya daha net çıkmamız lazım. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, rakibe oyunumuzu daha çok kabul ettirmemiz lazım. Oyuncularımı kutluyorum, hanemize 3 puan yazdırdık."

Cüneyt Dumlupınar, Balıkesir'den İstanbul'a geçerek yarından itibaren İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.