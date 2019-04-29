“Daha İştahlı Olmalıydık”

Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, Adana’ya gelirken 5 maçta kaybetmeyen, iyi futbol oynayan, puanlar alan bir takım olduklarını belirtti.

“Daha İştahlı Olmalıydık”

Haber: Gönül Olutürk

Bugün hiç istemedikleri bir oyun sergilediklerini aktaran Kaynak, şunları kaydetti: "Tabii ki sakatlıklar da önemli. Mecburi değişiklikler yaptık. Çok önemli oyuncularımız sakatlandı. İki gol yedikten sonra topun çoğunluğu bizde ama önde hareketliliği sağlayamadık. Adana Demirspor bizim yapmak istediğimizi yaparak farka gitti. Hiç istemediğimiz bir oyundu. Rakip, top bizdeyken rakip sahaya hızlı hücum için çıkarken kaptırdığımız toplarla golleri buldu. Kendi hatamızdan bir yerde golleri yedik. Önemli oyuncuları var tabii ki cezayı kestiler. Bunun yanında bizim daha iştahlı olmamız lazımdı. Bunu başaramadık. Çok uzun süre olmasına rağmen karşı reaksiyon gösteremedik."

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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