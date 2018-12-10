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10 Aralık 2018 Pazartesi
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    • “Daha iyi oynadılar”

    Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Boluspor deplasmanda Hatayspor’a 2 – 0 yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 5 önemli oyuncusunun eksiğini fazlasıyla hissettiklerini belirtti.

    10 Aralık 2018 Pazartesi 15:54
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    “Daha iyi oynadılar”
     

    Haber: Gönül Olutürk

    Rakibin daha istekli ve daha iyi oynadığını belirten Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar,"Futbol oynamanın çok zor olduğu bir zeminde oyuncularımı sadece çok iyi mücadele ettikleri için tebrik edebilirim. 5 tane 11'de oynayan oyuncumun eksikliğini fazlasıyla hissettik. Bunun arkasına sığınmıyoruz. Oynayan oyuncularımda iyi mücadele ettiler ama rakip bizden daha çok istedi ve daha iyi oynadılar. Zemine daha alışıklar. Mazereti yok, ilginç olan 4 maç üst üste kaybetmemiz. Boluspor gibi bir takımın daha önce çok çeşitli takımlarla çalıştım ama hiçbir yerde bu başıma gelmedi. Mutlaka bir inişli, çıkışlı grafik olurdu. Bu çok sert bir düşüş diyebiliriz bunun adına. Dediğim gibi bunda sakat oyuncularımızın rolü fazla. Bunu düzeltmek için önümüzde iki maç var. Bunları kazanıp tekrar eski kimliğimize dönmek için hem biz hem oyuncularımız elimizden ne geliyorsa üzerine düşeni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1inci, Ligin, 15inci

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