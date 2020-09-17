Haber: N.Halid Altundal

Dilsöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Mrsic'e armağan ettiğini söyledi. Bu süreçte çok hazırlık maçı yapamadıklarını belirten Dilsöz, şunları kaydetti: "İlk 30 dakika maalesef kötü oynadık. Takımın yüzünü döndüremedik. Ön tarafla orta saha arasında köprü kuramadık. Ön taraftaki oyuncularımıza uzun toplarla ulaşmaya çalıştık. Ama 30'uncu dakikadan sonra özellikle Foxi'nin sorumluluk alarak takımın yüzünü döndürmesiyle oyunu dengelemeye çalıştık. Haftaya daha rahat olup, daha çok sorumluluk alacağız. Daha iyi şeyler yapacağız, topu daha iyi kullanacağız, basit hataları engellemeye çalışacağız."