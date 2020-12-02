"Daha İyisini Yapabileceğimizi Biliyoruz"

Haber: Erdal Tanrıverdi

İdil yaptığı açıklamada " Sezona çok güzel bir giriş yaptık ve şu an7 de 7 gidiyoruz. Takım olarak arkadaşlık ilişkilerimiz antrenman kalitemiz oldukça yüksek. Saha içinde gel gitli oyunumuz oluyor. Aslında antrenman kalitesini maçlara yansıttığımız da daha net ve iyi skorlar olacağını düşünüyorum. Oynadığımız bu oyunla maçları kazanabiliyoruz ama hem teknik heyetimiz hem de biz çok daha iyisinin olacağını biliyoruz. İlk devrenin bitmesine 3 maçımız kaldı bu maçlarıda kayıpsız atlatarak devreyi namağlup lider kapatmayı hedefliyoruz" dedi.