“Daha Önce de Atabilirdik”

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise Boluspor mücadelesiyle ilgili olarak, “Golü daha önceden de bulabilirdik” dedi.

“Daha Önce de Atabilirdik”

Haber: Esra Öztürk

Arın, “Bizim de kaybettiğimiz puanlardan sonra aşağıda duruma baktığımızda ayakta kalma maçımızdı. Gerçekten bu anlamda, maça başladığımızda Boluspor’un başlangıç hızını biliyorduk. İlk 20 dakika biz sadece karşılık vererek oynadık ama 20 dakikadan sonra hem oyunda dengeyi sağladık hem de istediğimiz pozisyonlar oluşmaya başladı. Net pozisyonlar bulmaya başladık. Bunu ikinci yarıda da sürdürdük. Daha önce atacağımız golü son dakikada attık. Biz 20 yıldır bu camianın içindeyiz. Görev geldikçe burada kalmaktan mutlu oluruz. Maç içinde yakaladığımız pozisyonları hafta ortasında çalışmıştık” şeklinde konuştu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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