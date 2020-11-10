DAN Sınavları Bolu’da Yapıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan "Siyah Kuşak 1. 2. 3. 4. ve 5. DAN Sınavları" önceki gün Karaçayır Spor Salonu’nda yapıldı.

DAN Sınavları Bolu’da Yapıldı

Haber: N.Halid Altundal

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Federasyon Genel Sekreteri Harun Demir, Spor Şube Müdürü Ramazan Demir, Bolu Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek, Kick Boks İl Temsilcisi Derviş Erdoğan ve komisyon üyelerinin katıldığı program açılışında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterildi. Başta Bolu olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kastamonu, Bartın, Ankara illerinden gelen 55 sporcu, HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra sınava alındı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan sınavlarda sporcular, komisyon üyelerince değerlendirmeye alındıktan sonra başarılı sporculara belgeleri takdim edildi.

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