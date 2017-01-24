Haber: Esra Öztürk
D Grubunda oynanacak olan son maçlardan Darıca Gençlerbirliği-Boluspor maçı A Spor'dan, Kayserispor-Beşiktaş maçı ise A2'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası son hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:
25 Ocak Çarşamba
14.00: Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği (A Spor)
17.00: Osmanlıspor FK - Kırklarelispor (A Spor)
18.00: Fenerbahçe - Amed Sportif (A2)
20.00: Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (A2)
26 Ocak Perşembe
12.00: Darıca G.Birliği - Boluspor (A Spor)
14.00: Şanlıurfaspor - Gaziantepspor (A2)
18.00: Kayserispor - Beşiktaş (A2)
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