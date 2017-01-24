Haber: Esra Öztürk

D Grubunda oynanacak olan son maçlardan Darıca Gençlerbirliği-Boluspor maçı A Spor'dan, Kayserispor-Beşiktaş maçı ise A2'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası son hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:

25 Ocak Çarşamba

14.00: Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği (A Spor)

17.00: Osmanlıspor FK - Kırklarelispor (A Spor)

18.00: Fenerbahçe - Amed Sportif (A2)

20.00: Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (A2)

26 Ocak Perşembe

12.00: Darıca G.Birliği - Boluspor (A Spor)

14.00: Şanlıurfaspor - Gaziantepspor (A2)

18.00: Kayserispor - Beşiktaş (A2)