Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Mustafa Öztürk, çıkma ümitlerinin kalmadığı Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda, perşembe günü sahalarındaki son maçta Boluspor'u yenmek istediklerini bildirdi. Öztürk, yaptığı açıklamada, tarihlerinde ilk kez gruplara kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası'nın kendilerine olumlu katkılar sağladığını söyledi. Eleme aşamasında hedefi gruplara kalmak olarak koyduklarını anımsatan Öztürk, grupta zevk alarak maçlar yaptıklarını kaydetti. Öztürk, gruplarında güçlü rakipler bulunduğunu dile getirerek, "Maçlar güzel geçti. Bazen istediğimiz kararlar oldu, bazen şanssızlıklar oldu. Beşiktaş maçında ilk golün ofsayt olduğu gibi... Kolay değil tabii Beşiktaş'la oynuyorsunuz. Futbolcularımız gücü yettiği kadar kendilerini göstermeye çalıştı. Bizim için önemli olan lig. Bundan sonra ligimize bakacağız. Başarılı olmak istediğimiz yer lig." şeklinde konuştu. Gruptaki son maçta perşembe günü sahalarında Boluspor'la karşılaşacaklarını anımsatan Öztürk, "Bizim için prestij maçı olacak. Elimizden geleni yapıp maçı kazanmak istiyoruz. Son maç da olsa kazanıp tarihimizde ilk kez katıldığımız Ziraat Türkiye Kupası grubundan 6 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.