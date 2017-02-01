banner128

banner101

01 Şubat 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Darıca'ya Bolu maçından ceza

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Darıca Gençlerbirliği kupa maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle hak mahrumiyeti ve para cezası verdi.

    01 Şubat 2017 Çarşamba 13:49
    Bu haber 63 kez okundu
    Darıca'ya Bolu maçından ceza
    Haber; Erdal TANRIVERDİ

    PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmalara ilişkin kararlarını açıkladı. Darıca Gençlerbirliği Kulübü Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir'in, 26.01.2017 tarihinde oynanan Darıca Gençlerbirliği - Boluspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Aynı müsabakada Darıca Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Sinan Turan'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılması kararlaştırıldı. 

    Anahtar Kelimeler: Profesyonel, Futbol, Disiplin, Kurulu, (PFDK)

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop 1 “BAKAN “YARDIMCIMIZ DAHA MI OLDU?...
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESELLİ
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hayri Coşkun İstifa Etmeli!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ENGELLİ MECLİSİ KURULDU
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Suat Tosun Suat Tosun COP 22 ARDINDAN TRUMP KAYGISI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir HAYIR-EVET
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129