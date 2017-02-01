Haber; Erdal TANRIVERDİ

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmalara ilişkin kararlarını açıkladı. Darıca Gençlerbirliği Kulübü Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir'in, 26.01.2017 tarihinde oynanan Darıca Gençlerbirliği - Boluspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Aynı müsabakada Darıca Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Sinan Turan'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılması kararlaştırıldı.