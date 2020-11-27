Darısı başımıza



Haber:Erdal Tanrıverdi

Devasa bütçeleri ve sınırsız para ihtiyacı sebebiyle futbol kulüpleri dünya çapında anonim şirkete dönüşürken konunun son örneği Düzce’den geldi. Düzcespor’a sahip çıkarak kulübün şirketleşmesinin önünü açan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında DüzcesporA.Ş’nin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Günü kurtarmak yerine kalıcı çözümler üreterek hizmet eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki Düzcespor sevdalısı iş insanları ve kurum temsilcileri, 6 Kasım 2020’de şirketleşen Düzcespor’un dün yapılan ilk toplantısında kulübün hisselerinin dağılımı ve gelirlerinin artırılması konularını ele aldı.Geçtiğimiz ay Düzcespor’un dışarıya bağımlı hale gelmesine neden olan antrenman sahası eksikliğini Şıralık mevkiinde çim saha yaparak gideren Başkan Özlü, kulübe her alanda gereken desteğin sağlanacağını söyledi. Başkan Özlü, Düzcespor’un geleceğinin inşa edilmesi ve kurumsallaşması adına şirketleşmede yer alacak kurumların desteği ve katkılarıyla Düzcelilerin özlediği kulübe kavuşacaklarını da belirtti.

Boluspor’un da önündeki tek kurtuluş seçeneği olan şirketleşme konusunu ilk olarak eski Kulüp Başkanlarından Necip Çarıkçı dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 11:18