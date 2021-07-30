David Domgjoni, Luzern'e transfer oldu

Haber: Ceylan Beykoz

David Domgjoni'nin yeni takımı belli oldu. 24 yaşındaki Kosovalı stoper Domgjoni İsviçre'nin Luzern takımına transfer oldu.

Geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Menemenspor forması giyen Domgjoni dikkat çeken bir performans ortaya koymasına rağmen Süper Lig 'den takımlarını dikkatini çekmedi. Ancak genç oyuncu İsviçre'nin önemli takımlarından Luzern tarafından transfer edildi.

Genç stoper geçen sezon Menemenspor formasıyla 28 maçta 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Domgjoni transferini gerçekleştiren Rahman Kice, daha önce Vedat Muriç ve birçok Kosovalı oyuncunun Avrupa futboluna kazandırılmasında başrolü oynamıştı.