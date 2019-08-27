Dede Torun Sporda Buluşuyor

Haber: C.Kutay Aykan

Bunun en güzel örneği torun Ceren BAĞCI (10) ve dede Durmuş BAĞCI (60). Dede Durmuş BAĞCI Karaçayır Spor Salonunda haftanın 3 günü performans sporcularıyla beraber Muaythaş yaparken, torunu Ceren ise 17 Temmuz Spor Salonunda Karate’de kahverengi kemer olarak spor hayatına 2 yıldır başarıyla devam ediyor. Dede Durmuş BAĞCI yaptığı açıklamada gençliğinden bu yana spora meraklı olduğunu geçmişte Fitness sporuyla uğraştığını, torununu her Karate antrenmanını kendisi severek getirdiğini diğer günlerde de Muaythai sporunu gençlerle yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.