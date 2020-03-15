seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno ip stresser amasya escort

Defans Harika Oynadı

Boluspor bu sezon hemen hemen her mevkide bir çok oyuncuyu denedi. Ancak Bursaspor maçında gol dışında savunma kusursuza yakın oynadı.

Defans Harika Oynadı

Haber: Aysun Beykoz

Kalede 5-6 ismin görev aldığı forvette Batuhan'ı Poepon'u Kidric'i Kublay'ı derken orta sahası, defansı ile adeta mevkilerde denenmeyen oyuncu kalmadı gibi. Tam bu kadar değişikliklere rağmen Boluspor yenden dirilişe geçtiği son 3 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. 28 maçta kalesinde 36 gören kırmızı beyazlıların özellikle Bursaspor maçındaki savunması yeşil beyazlıların güçlü hücum silahlarına fazla fırsat vermezken, tecrübeli stoper İsmail Konuk'un önderliğinde defans Orlando'nun da müthiş katkıları ile alkışı almayı bildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gelişim Ligleri Ertelendi
Gelişim Ligleri Ertelendi
  1. Spor