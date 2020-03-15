Defans Harika Oynadı

Haber: Aysun Beykoz

Kalede 5-6 ismin görev aldığı forvette Batuhan'ı Poepon'u Kidric'i Kublay'ı derken orta sahası, defansı ile adeta mevkilerde denenmeyen oyuncu kalmadı gibi. Tam bu kadar değişikliklere rağmen Boluspor yenden dirilişe geçtiği son 3 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. 28 maçta kalesinde 36 gören kırmızı beyazlıların özellikle Bursaspor maçındaki savunması yeşil beyazlıların güçlü hücum silahlarına fazla fırsat vermezken, tecrübeli stoper İsmail Konuk'un önderliğinde defans Orlando'nun da müthiş katkıları ile alkışı almayı bildi.