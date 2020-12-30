Defansta hatalar zinciri

Haber:Volkan Yılmaz

Ekibimizin TFF 1. Lig 16. Hafta karşılaşmasında 2-0 mağlup olduğu İstanbulspor maçında yine yapılan pas hatası kalemize gole neden oldu. Geçtiğimiz hafta Samsun deplasmanında Muhammed Bayır'ın rakip yarı sahada kaptırdığı top kalemizde gole neden olurken, bu kez aynı bölgede görev yapan Oğuzhan Berber'in kaptırdığı top kalemizde gole neden oldu. Mücadelenin 44. dakikasında Aykut'un sakatlanması sonrası sahada 10 kişi mücadele eden Boluspor'un geliştirdiği atakta verdiği yan pasla hocasını da oldukça kızdıran Oğuzhan'ın bu hatalı pası, Boluspor kalesinde gole neden oldu