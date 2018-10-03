HABER:Esra Öztürk

Önceki gün Karaçayır Spor Salonu’nda yapılan programda; Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen Sakarya bölgesi A klasmanı hakemi Ali Köseoğlu tarafından, ilimizde görev yapan basketbol hakem ve masa görevlileriyle, 2018-2019 basketbol sezonunda müsabakalara katılacak spor kulüplerinin antrenör ve idarecilerine yönelik, değişen basketbol oyun kurallarıyla ilgili bilgi aktarıldı.

Sezon Planlaması da Yapıldı

Değişen ve güncellenen oyun kurallarıyla ilgili video destekli yapılan sunumun ardından, 2018-2019 basketbol sezonunda ilimizde düzenlenmesi planlanan müsabakalar, katılım sağlanacak kategoriler ve bunlarla ilgili diğer konularda görüş alışverişinde bulunuldu. 2018-2019 Basketbol sezonu açılış programı, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.