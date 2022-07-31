Dejan Drazic Bodrumspor'da

Haber: S. Özge Yücel

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Bodrumspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen 20 yaşındaki Ganalı stoper Musah Mohammed ile 5 yıllık sözleşme imzalayan yeşil beyazlılar bu sefer de 26 yaşındaki Sırp sol kanat Dejan Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Drazic, daha önce OFK Belgrad, Celta Vigo, Real Valladolid, Slovan Bratislava, Zaglebie Lubin ve Honved formalarını giydi. Hızı ve atletik özelliğiyle göze çarpan ve her iki kanatta da oynayan hücum oyuncusu İspanya'dan sonra Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan Süper Ligi'nde de etkili performansı ile takdir topladı.