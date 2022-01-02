Haber: C. Kutay Aykan

Kırmızı Beyazlı ekibimizin sezon başında transfer ettiği Dejvi Bregu'ya Aranavutluk’ta yılın futbolcusu seçildi. Dejvi Bregu geçtiğimiz sezon Arnavutluk futbol ligi Kategoria Superiore’de forma giydiği KF Teuta takımındaki başarılı sezonu ardından Arnavutluk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen futbolun en iyileri gecesinde “altın top” ödülüne layık görüldü.

Bregu’ya ödülünü veren Arnavutluk Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ilir Shulku, Bregu’nun geçtiğimiz sezon KF Teuta takımının başarısındaki en önemli aktörlerden biri olduğunu ve bu performansı ile de Boluspor’a transfer olduğunu belirtti.