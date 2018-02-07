Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1.ligin 20. Haftasında evinde Boluspor ile oynayan Gazişehir Gaziantep FK’nın 2-0 kazandığı maç öncesinde 28 yaşındaki forvet oyuncusu Venezuelalı Yonathan Del Valle, soyunma odasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Soyunma odasında forma ve kramponların bulunduğu bölümde kalp şeklinde bir kutu bulan bir çocuk babası Valle, kutuyu açtığında ise artık 4 kişiyiz yazan bir tişört ile çeşitli hediyeler buldu. Sürprizin eşi tarafından hazırlandığını anlayan oyuncunun o anları takım arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.