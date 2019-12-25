Delarge imzayı attı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz gün Bolu'ya gelen Dzon Delarge noterde atılan imzalar ile transferi resmileşti. Aradaki pürüzlerin halledilmesi ile birlikte kendisini Bolusporlu yapan imzayı atan Kongo'lu oyuncunun devre arası kampına katılması bekleniyor. Sabah saatlerinde noterde imzalar atılırken bazı Bolusporlu taraftarlar bu oyuncu ile selfie çektirmeyi ihmal etmedi.

10 numara Halilovic

Hücum zenginliğini arttırmak ve o bölgede görev yapan isimlerden beklediği verimi alamayan kırmızı beyazlılar daha önce Slovakya, Bosna Hersek Avusturya, Çekya gibi ülkelerde forma giymiş 30 yaşındaki oyuncu Emir Haliloviç ile anlaştı. Bu oyuncunun Dzon Delarge ile birlikte Bolu'ya geldiği ve sağlık kontrolünden geçtiği iddia edildi. 10 numara poziyonunda görev yapabilen Emir Haliloviç bu sezonun ilk yarısında Slovakya'da Spartak Trnava'da 16 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019, 13:37